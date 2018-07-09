منهم جندي بحرس الحدود.. وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بجازان

تركي السالم (صدى):

وقع حادث مروري مأساوي، على الطريق الدولي الجديد الرابط بين الشقيق وجازان، نتج عنه وافة جندي بحرس الحدود وامرأة وطفلان.

وتفصيلًا، صرَّح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، بأنه ورد بلاغًا إلى غرفة العمليات عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، عن وقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي أسفر عن مصابين.

واتضح عند وصول الفرق الإسعافية وعددها 8 فرق، إلى الموقع وجود سيارة تقل عائلة من جنسية عربية مكونة من (٩) أشخاص، والسيارة الأخرى تابعة لحرس الحدود ويوجد بها ثلاثة أشخاص بما فيهم قائد المركبة.

وأشار ” الصرخي ” ، إلى أن المسعفين وجدوا الأم والطفلين وقائد المركبة الثانية فارقوا الحياة، رغم محاولتهم إسعافهم، أما الأخرين فلديهم إصابات ما بين متوسطة إلى حرجة، ونقلوا إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى بيش العام لتلقي العلاج.