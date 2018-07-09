وزير الداخلية يصل إلى المالديف في زيارة رسمية

واس(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، إلى جمهورية المالديف في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله العاصمة المالديفية ماليه ، معالي وزير الشؤون الداخلية بجمهورية المالديف أزلين أحمد ، ومعالي وزير الدفاع والحماية الوطنية آدم شريف ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل .

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كلا من ، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.