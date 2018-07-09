لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ حملة تفتيشية على نشاط المستلزمات الرجالية والعطور

نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران اليوم ، حملة تفتيشية على نشاط المستلزمات الرجالية والعطور، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح أمين عام اللجنة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة عبدالله الدوسري أن نشاط المستلزمات الرجالية والعطور ضمن الأنشطة التي بدأت بتطبيق قرار التوطين منذ بداية شهر شوال الحالي، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بحملة تفتيشية على 41 محلاً، وتم ضبط 4 مخالفات من جنسيات مختلفة يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، وجارٍ استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويلهم لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقهم.

وأفاد الدوسري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، مؤكداً أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.