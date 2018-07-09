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النصر يسعى لضم المغربي ” نور الدين أمرابط “

النصر يسعى لضم المغربي ” نور الدين أمرابط “
نواف السالم(صدى):

سعى مجلس إدارة نادي النصر، الحصول على خدمات اللاعب المغربي ” نور الدين أمرابط “، عن طريق التفاوض مع نادي واتفورد الإنجليزي.

ونشرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ” واتفورد ” رفض عرضًا يقدر بـ 3 ملايين يورو من النصر، لافتة إلى أن ” الإنجليزي ” طالب النصر بمضاعفة المبلغ للتنازل عن لاعبه.

هذا وينتهي عقد ” نور الدين أمرابط ” مع واتفورد في نهاية الموسم القادم، ولعب ” أمرابط ” الموسم الماضي مع نادي ليجانيس الإسباني، معارًا من ناديه الأصلي واتفورد.

والجدير بالذكر أنه شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، التي تقام حاليًا في روسيا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1275 ] نشر منذ 42 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله

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