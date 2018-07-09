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بالفيديو..حساب المواطن يوضح كيفية معرفة قيمة الدعم المستحق

بالفيديو..حساب المواطن يوضح كيفية معرفة قيمة الدعم المستحق
عادل الحربي (صدى):

أوضح حساب المواطن، كيفية معرفة قيمة الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية الخاصة بالبرنامج.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي http://portal.ca.gov.saثم اختيار الحاسبة التقديرية.

وأرفق حساب المواطن مقطع فيديو مع التغريدة يوضح فيه خطوات معرفة قيمة الدعم المستحق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 43 دقيقة

وافرض انا ما عندي حساب على الموقع

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 32 دقيقة

ولد سليمان بن عبد العزيز بن صالح الراجحي قرابة العام 1929 م في منطقة البكيرية، والبكيرية هي إحدى محافظات منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. ونشأ الشيخ في البكيرية ضمن عائلة فقيرة. وقد كان ترتيبه الثالث بين أشقائه الأربعة، وهم على الترتيب: صالح، عبد الله، سليمان، محمد. وقد انتقل والده إلى الرياض مع أخويه صالح وعبد الله للعمل، ثم عاد ليأخذ بقية العائلة في عام 1356هـ / 1937م.

[ عدد التعليقات: 1358 ] نشر منذ 13 دقيقة

والمطلوب يا حسام جنبى

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