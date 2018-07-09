بالفيديو..حساب المواطن يوضح كيفية معرفة قيمة الدعم المستحق

عادل الحربي (صدى):

أوضح حساب المواطن، كيفية معرفة قيمة الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية الخاصة بالبرنامج.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي http://portal.ca.gov.saثم اختيار الحاسبة التقديرية.

وأرفق حساب المواطن مقطع فيديو مع التغريدة يوضح فيه خطوات معرفة قيمة الدعم المستحق.