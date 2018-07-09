بالصور.. المغربي كريم الأحمدي ينضم للنمور رسميا

ماجد محمد(صدى):

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، مع الدولي المغربي كريم الأحمدي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسمين.

وتم توقيع العقد بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي الشامل في مدينة دبي الإماراتية، بحضور عضو مجلس الإدارة خميس الزهراني، وأمين الصندوق عبدالله كبوها، ومدير الاعتراف محمد العماري، واللاعب ووكيله.