بالصور.. المغربي كريم الأحمدي ينضم للنمور رسميا
تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، مع الدولي المغربي كريم الأحمدي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسمين.
وتم توقيع العقد بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي الشامل في مدينة دبي الإماراتية، بحضور عضو مجلس الإدارة خميس الزهراني، وأمين الصندوق عبدالله كبوها، ومدير الاعتراف محمد العماري، واللاعب ووكيله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50354 ] نشر منذ 34 دقيقة
ممتاز هذا اللاعب ,,
,, الصراحه شفته واعجبني لعبه مع منتخب المغرب ،،
,, جداً جداً فضيع ,,
نوير[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 33 دقيقة
بالتوفيق له داخل النادي