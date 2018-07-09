العمل توضح شروط خدمة نقل ملكية منشاة والمستندات المطلوبة

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شروط تعديل مسمى أو نقل ملكية منشأة، وكذلك المستندات المطلوبة من الشخص، إضافة إلى خطوات التنفيذ.

جاء ذلك خلال رد خدمة العملاء التابعة للوزارة عبر موقع ” تويتر ” ، على شخص تسائل عن الخدمة قائلًا : ” ألغي طلب نقل الخدمات بعد مرور ثلاث أشهر .. هل يمكن تفعل الطلب لإتمام النقل منشأة نقل ملكية تم نقل ٣ وتبقى 3 ” .

وللإطلاع على الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة من خلال الرابط.https://mlsd.gov.sa/ar