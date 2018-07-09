وزير الخزانة البريطاني يؤكد دعم بلاده لرؤية المملكة 2030

علي القحطاني (صدى):

أكد معالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند دعم بلاده لخطط المملكة العربية السعودية الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه في بيان رسمي صدر اليوم بمناسبة زيارته للمملكة أن البلدين يعملان بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل.

ونوه الوزير البريطاني إلى أن تعزيز فرص التجارة والاستثمار ستعود بالمنفعة الكبيرة للقطاعات الخاصة والعامة في البلدين الصديقين.