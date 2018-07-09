  • الإثنين 9

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” سلمان الفرج ” أفضل لاعب آسيوي بمونديال 2018

” سلمان الفرج ” أفضل لاعب آسيوي بمونديال 2018

” سلمان الفرج ” أفضل لاعب آسيوي بمونديال 2018
نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن حصول لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال ” سلمان الفرج ” علي لقب أفضل لاعب آسيوي في كأس العالم 2018.

هذا وأجرى ” الاتحاد “، استفتاءًا عبر موقعه الإلكتروني ضم أسماء 5 لاعبين، هم: ” سلمان الفرج من السعودية، ومرتضى بوراليجانجي من إيران، ودانييل أرزاني من أستراليا، والحارس هيون أوه جو من كوريا الجنوبية، وغاكو شيباساكي من اليابان “.

وحاز ” سلمان الفرج ” أعلى نسبة تصويت بلغت 78%، بواقع 73.135 صوت.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 5 دقائق

ليس بجديد
الهلال صوت مؤثر شئنا ام ابينا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *