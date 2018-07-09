أمير الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة الملحم في وفاة والدهم

الشرقية(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازيه ومواساته لأسرة الملحم في وفاة والدهم عميد أسرة الملحم الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله البراهيم الملحم, وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء بمحافظة الأحساء.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبها ثمنت أسرة الملحم, لفتة سمو أمير الشرقية، التي كان لها الدور الكبير في تخفيف مصابهم, وأنها ليست غريبة على سموه ولا على ولاة الأمر.