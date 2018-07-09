تشيع جثمان الطفلة ضحية ” الحوت الأزرق ” بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

شيَّعت جموع المصلين اليوم بالمسجد النبوي الشريف جثمان الفتاة “ضحية الحوت الأزرق”، التي قامت بشنق نفسها في إحدى القرى جنوب المدينة المنورة.

وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة أفاد أن ذووها أكدوا أنها قامت بشنق نفسها بمنزله نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق الإلكترونية، حيث جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.