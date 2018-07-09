تشيع جثمان الطفلة ضحية ” الحوت الأزرق ” بالمسجد النبوي
شيَّعت جموع المصلين اليوم بالمسجد النبوي الشريف جثمان الفتاة “ضحية الحوت الأزرق”، التي قامت بشنق نفسها في إحدى القرى جنوب المدينة المنورة.
وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة أفاد أن ذووها أكدوا أنها قامت بشنق نفسها بمنزله نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق الإلكترونية، حيث جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.
فهد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة
فيصل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم من مصممي ها اللعبة المميتة حسبي الله ونعم الوكيل