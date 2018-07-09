الاتحاد ينهي التعاقد مع ” ذي سوزا ” البرازيلي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الاتحاد، عن إنهاء إدارة النادي التعاقد مع رابع اللاعبين المحترفين الجدد في هذا الموسم، بعد أن تم التعاقد مع البرازيلي جوناس ذي سوزا، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضح النادي في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم توقيع العقد بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي الشامل في مدينة دبي الإماراتية.

وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم، الأستاذ خميس الزهراني، وبحضور عضو المجلس أمين الصندوق الأستاذ عبدالله كبوها، ومدير الاحتراف الأستاذ محمد العمار، واللاعب ووكيل أعماله.