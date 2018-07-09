بالفيديو.. فتيات يستعرضن مهاراتهن في قيادة الدبابات
استعرضت مجموعة من الفتيات، مهاراتهن في قيادة الدراجات النارية، من خلال تصوير مقطع فيديو لهن، وذلك بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات.
وأظهر المقطع، قيام 3 فتيات بقيادة الدراجات النارية، في أحد شوارع منطقة جازان وفقًا لما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
فهد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 3 ساعات
الله الله
خلاص ما بقى شئ كل اللي يبون يعملون
الجوهرة[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 3 ساعات
عقبالرما نغزو الفضاء ونقود الطيارات ههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات
والله محترفين هههه
تركي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات
والله قيادتهم ما تليق بالبنات
رااايق[ عدد التعليقات: 4902 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص افتلت السبحة ****!!!!!!
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
رسالة إلى الحوثيين :
إذا كان نساء جيزان بهذة المهارة والقوة والشجاعة .. فما بالك برجال الجنبية .
نهى[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات
والله اذا كنت بنفس الموقف بضيع وبلبس بالحيط هههههه
نوير[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات
نسائنا بمليون راجل يحميكم الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50354 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقات خير ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1763 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامااااااااات
إلي موجة رسالة للحوثيين ولي تقول بمليون راجل
ليكون مبلطين البحر وحنا ما ندري
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
أصل جيزان العرب والباقى مستعربون .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساكن بس ارتحت على الدبابات هه
قلعهم الله من جيل تافه
لا من الشباب ولا من البنات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30221 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2613 ] نشر منذ 1 ساعة
اشك انهم بنات , والظاهر انهم اولاد ارادو ان يخففو دمهم , وبالصدفة المحظة قابلهم مصور المقطع , واين في حاره يخشى حتى الاولاد على انفسهم لو سارو فيها وبالليل , والسؤال لو كانو بنات متى واين تعلمو قيادة الدراجة النارية وايا كانو فهم ليسو مستجدين
مغرد[ عدد التعليقات: 1892 ] نشر منذ 1 ساعة
او لاد ليس بنات واضح اشكا لهم
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة
وين بنات ههههههههههههههه
باين انهم عيال
غندورة[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 27 دقيقة
بعد (قادت) الرجل يسهل عليها قيادة كل ششئ.
زائر[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 26 دقيقة
اعتقد من حركاتهم انهم شباب مو بنات ومبين من اخر واحد
محمد[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 26 دقيقة
شباب واضح الجنز ولفت الرقبه