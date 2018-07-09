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بالفيديو.. فتيات يستعرضن مهاراتهن في قيادة الدبابات

بالفيديو.. فتيات يستعرضن مهاراتهن في قيادة الدبابات
فهد بن عبدالله(صدى):

استعرضت مجموعة من الفتيات، مهاراتهن في قيادة الدراجات النارية، من خلال تصوير مقطع فيديو لهن، وذلك بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات.

وأظهر المقطع، قيام 3 فتيات بقيادة الدراجات النارية، في أحد شوارع منطقة جازان وفقًا لما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 3 ساعات

الله الله
خلاص ما بقى شئ كل اللي يبون يعملون

[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 3 ساعات

عقبالرما نغزو الفضاء ونقود الطيارات ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات

والله محترفين هههه

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات

والله قيادتهم ما تليق بالبنات

[ عدد التعليقات: 4902 ] نشر منذ 3 ساعات

خلاص افتلت السبحة ****!!!!!!

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات

رسالة إلى الحوثيين :
إذا كان نساء جيزان بهذة المهارة والقوة والشجاعة .. فما بالك برجال الجنبية .

[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات

والله اذا كنت بنفس الموقف بضيع وبلبس بالحيط هههههه

[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات

نسائنا بمليون راجل يحميكم الله

[ عدد التعليقات: 1763 ] نشر منذ 2 ساعتين

سلامااااااااات
إلي موجة رسالة للحوثيين ولي تقول بمليون راجل
ليكون مبلطين البحر وحنا ما ندري

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين

أصل جيزان العرب والباقى مستعربون .

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين

عساكن بس ارتحت على الدبابات هه
قلعهم الله من جيل تافه
لا من الشباب ولا من البنات

[ عدد التعليقات: 2613 ] نشر منذ 1 ساعة

اشك انهم بنات , والظاهر انهم اولاد ارادو ان يخففو دمهم , وبالصدفة المحظة قابلهم مصور المقطع , واين في حاره يخشى حتى الاولاد على انفسهم لو سارو فيها وبالليل , والسؤال لو كانو بنات متى واين تعلمو قيادة الدراجة النارية وايا كانو فهم ليسو مستجدين

[ عدد التعليقات: 1892 ] نشر منذ 1 ساعة

او لاد ليس بنات واضح اشكا لهم

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة

وين بنات ههههههههههههههه
باين انهم عيال

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 27 دقيقة

بعد (قادت) الرجل يسهل عليها قيادة كل ششئ.

[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 26 دقيقة

اعتقد من حركاتهم انهم شباب مو بنات ومبين من اخر واحد

[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 26 دقيقة

شباب واضح الجنز ولفت الرقبه

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