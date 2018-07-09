بالفيديو.. فتيات يستعرضن مهاراتهن في قيادة الدبابات

فهد بن عبدالله(صدى):

استعرضت مجموعة من الفتيات، مهاراتهن في قيادة الدراجات النارية، من خلال تصوير مقطع فيديو لهن، وذلك بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات.

وأظهر المقطع، قيام 3 فتيات بقيادة الدراجات النارية، في أحد شوارع منطقة جازان وفقًا لما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.