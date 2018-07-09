إعلامي كويتي يحلق شاربه عقب مغادرة البرازيل كأس العالم

خالد الظفيري(صدى):

بث الإعلامي الكويتي الشاب ” حمد قلم ” ، مقطع فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أثناء حلقه لشاربه، معلقًا بطريقة فكاهية بأنه ” لايود أن يرى شاربه أثناء الحلق وذلك بعد سنتين من إطالته ” ، جاء ذلك تنفيذًا للوعد الذي قطعه ” الإعلامي ” على نفسه في وقت سابق، بحلق شاربه في حال خروج المنتخب البرازيلي من منافسات كأس العالم 2018.

وكان الإعلامي الشاب قد قطع على نفسه وعدًا تم توثيقه في مقطع فيديو، وذلك بحلق شاربه في حال عدم حصول المنتخب البرازيلي على كأس العالم لهذا العام، حيث طالبه النشطاء بتنفيذ وعده عقب الخسارة التي تكبدها المنتخب البرازيلي أمام نظيره البلجيكي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2018، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي.