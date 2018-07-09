زوج يطعن زوجته والسبب: ” خلتني ماعرفش “

اميرة خالد(صدى):

تلقت زوجة عدة طعنات في جسدها، من زوجها الذي لم يمارس العلاقة الحميمية معها منذ أكثر من عامين، بسبب شكّه في أنها وخالتها مارستا أعمال الدجل والشعوذة لمنعه من معاشرتها.

وفي مشادة كلامية حادة، دارت بين الزوج الذي يعمل سائق توك توك، والزوجة صاحبة الـ30 عامًا، صارحها بأمر شكه فيها وأنها وراء ضعفه الجنسي، قبل أن يسرع إلى المطبخ ويحضر سكينًا ويسدد لها 6 طعنات في جسمها.

وهرول الجيران، إلى المنزل بعد سماع صراخ الزوجة والاستغاثة التي أطلقتها، ليجدوها غارقة في الدماء على الأرض، والزوج فرّ هاربًا.

ونقل الجيران، الضحية إلى مستشفى قريب وقالت هناك إن زوجها وراء إصابتها، ونجح رجال الشرطة في ضبط الجاني الذي اعترف بجريمته، قائلًا : ” هي وخالتها عملوا لي سحر.. خلتني ماعرفش ” .