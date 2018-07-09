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” عنيزة ” تهنأ سفير المملكة بإندونيسيا لمنحه الدكتوراه الفخرية

” عنيزة ” تهنأ سفير المملكة بإندونيسيا لمنحه الدكتوراه الفخرية
نايف السالم(صدى):

قدمت إدارة وأعضاء دار عنيزة للتراث الشعبي، اليوم الإثنين، التهنئة لمعالي سفيرنا في إندونسيا ” أسامه بن محمد الشعيبي ” ، لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بنديديكان uql / باندوق.

ووجهت ” الإدارة ” ، كلمة شكر لمعالي السفير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قالت فيها ” أنت الرجل المناسب في المكان المناسب، ونحن نفتخر بمعاليكم أنتم رمزنا وفقكم الله ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 50 دقيقة

مبارك يا سفير بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 50 دقيقة

بالتوفيق دائما

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