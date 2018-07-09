” عنيزة ” تهنأ سفير المملكة بإندونيسيا لمنحه الدكتوراه الفخرية
قدمت إدارة وأعضاء دار عنيزة للتراث الشعبي، اليوم الإثنين، التهنئة لمعالي سفيرنا في إندونسيا ” أسامه بن محمد الشعيبي ” ، لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بنديديكان uql / باندوق.
ووجهت ” الإدارة ” ، كلمة شكر لمعالي السفير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قالت فيها ” أنت الرجل المناسب في المكان المناسب، ونحن نفتخر بمعاليكم أنتم رمزنا وفقكم الله ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 50 دقيقة
مبارك يا سفير بالتوفيق
فيصل[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 50 دقيقة
بالتوفيق دائما