بالصور..”النقل” توقّع 23 مشروعاً جديداً بقيمة 1.7 مليار ريال

محمود البلوي(صدى):

وقع وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، اليوم الإثنين، عقود 23 مشروعا بقيمة 1.737 مليار ريال لتنفيذ طرق في عدد من المناطق.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجراف توضح فيه المناطق التي سيتم تنفيذ المشاريع فيها وهي : الرياض، مكة المكرمة، عسير، الباحة، تبوك