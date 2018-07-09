الأرصاد: إنعدام الرؤية بالمنطقة الشرقية والأحساء نتيجة الغبار
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الإثنين، تنبيه متقدم للمواطنين بالمنطقة الشرقية شاملة بنشاط سرعة الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وشبه إنعدام الرؤية الأفقية بكلًا من ” الأحساء، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، الجبيل، الدمام والأجزاء المجاورة “.
وأكدت ” الهيئة “، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التدوين القصير ” تويتر”، أن الحالة ستبدأ اليوم الإثنين في الساعة 18:00 وستنتهي في الساعة 23:00
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50342 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يريد بنا خير ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يسترها وتعدي على خير
نوير[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياريت كل اللي بالطريق يتوخى الحظر