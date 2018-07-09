الأرصاد: إنعدام الرؤية بالمنطقة الشرقية والأحساء نتيجة الغبار

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الإثنين، تنبيه متقدم للمواطنين بالمنطقة الشرقية شاملة بنشاط سرعة الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وشبه إنعدام الرؤية الأفقية بكلًا من ” الأحساء، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، الجبيل، الدمام والأجزاء المجاورة “.

وأكدت ” الهيئة “، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التدوين القصير ” تويتر”، أن الحالة ستبدأ اليوم الإثنين في الساعة 18:00 وستنتهي في الساعة 23:00