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الأرصاد: إنعدام الرؤية بالمنطقة الشرقية والأحساء نتيجة الغبار

الأرصاد: إنعدام الرؤية بالمنطقة الشرقية والأحساء نتيجة الغبار
الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الإثنين، تنبيه متقدم للمواطنين بالمنطقة الشرقية شاملة بنشاط سرعة الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وشبه إنعدام الرؤية الأفقية بكلًا من ” الأحساء، الخفجي، حفر الباطن، النعيرية، الجبيل، الدمام والأجزاء المجاورة “.

وأكدت ” الهيئة “، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التدوين القصير ” تويتر”، أن الحالة ستبدأ اليوم الإثنين في الساعة 18:00 وستنتهي في الساعة 23:00


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50342 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يريد بنا خير ,,

[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يسترها وتعدي على خير

[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 31 دقيقة

ياريت كل اللي بالطريق يتوخى الحظر

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