بالفيديو.. سائقٌ متهور يقود بسرعة جنونية ويصطدم بالسيارات التي لاتمهد له الطريق
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، سائقٌ متهور يقود سيارته بسرعة جنونية على طريق سريع، ويصطدم بالسيارات التي لا تمهد له الطريق.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليه وتطبيق العقوبات عليه لكي يتعظ المستهترين.
فهد[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 46 دقيقة
كيف هيك هذا شكله متعاطي شئ
تركي[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 45 دقيقة
مفروض يتم القبض عليه ومعاقبته اشد عقوبة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50344 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا احمق اهوج وارعن ,,
,, راح يطلعون حماقته ……. وعقبها يتوب وزعاطيطه تنجلي ,,