بالفيديو.. سائقٌ متهور يقود بسرعة جنونية ويصطدم بالسيارات التي لاتمهد له الطريق

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، سائقٌ متهور يقود سيارته بسرعة جنونية على طريق سريع، ويصطدم بالسيارات التي لا تمهد له الطريق.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليه وتطبيق العقوبات عليه لكي يتعظ المستهترين.