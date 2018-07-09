نسخ خاصة من بي إم دبليو الفئة الخامسة في طريقها لمهمة مستحيلة باليابان

طوكيو(صدى):

من المنتظر بدء عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام Mission Impossible في 27 يوليو الجاري وسيحمل اسم Fallout وهو الجزء السادس في سلسلة أفلام توم كروز الشهيرة وهذه المرة سيكون الفيلم في اليابان ولهذا فستكون هناك فرصة لعشاق الفيلم للتمتع بنسخ خاصة من BMW M5 والفئة الخامسة بمظهر أكثر شراسة بوحي الفيلم سيتم تقديمها في اليابان.

وبالنسبة للفئة الخامسة Mission: Impossible Edition فستأتي حصرياً باللون الأسود Sapphire مع لمسات لونية مطابقة في الشبكة الأمامية وعجلات سوداء ، بينما في الداخل سيتوفر تطعيمات بيانو سوداء من BMW Individual وعتبات Mission: Impossible ونظام صوتي هارمان كاردون ستيريو من 16 سماعة .

وفي نسخة 530i ، فالنسخة الخاصة تأتي بممتصات صدمات ديناميكية وباقة هاي لاين تشمل مقاعد بخاصية التسخين وفرش جلدي داكوتا.

أما نسخة M5 Mission: Impossible Edition، فتأتي كسيدان بلون رمادي سنغافورة مع لمسات سوداء على شبكة التهوية والمرايا ومخارج عادم M Sport وعجلات M وتحديثات خارجية مع لمسات سوداء بيانو في الداخل وعتبات جانبية Mission: Impossible. وتتوفر الباقة الجديدة لنسخ M5 و523i و523d و530i في نسخ السيدان والواجن.

وفي الفيلم سيقوم توم كروز بقيادة سيارة E28 خضراء مع ظهور نسخة M5 في الفيلم .