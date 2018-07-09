بالفيديو.. مشاهد حية لاستهداف التحالف منظومة الاتصالات الحوثية

فهمي محمد(صدى):

بثَّ المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، مقاطع فيديو لعملية نوعية جديدة تمثلت في تدمير منظومة الاتصالات متطورة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للتحالف، عقده اليوم الاثنين، حيث عرض لقطات حية لعمليات الاستهداف وتدمير منظومة اتصالات متطورة تابعة للحوثيين كانت تستخدمها بمساعدة ميليشيات حزب الله، وفق ما لدى التحالف من أدلة جديدة.

وأوضح ” المالكي ” ، أن منظومة الاتصالات الحوثية العسكرية المدمرة استُخدمت بمساعدة خبراء إيرانيين، مشيرًا إلى أنها كانت مرتبطة بغرفة قيادة وسيطرة في محافظة عمران، وتتشعب إلى أكثر من موقع.

وأضاف أن هذه المنظومة تؤكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تم تزويدها بإمكانات عالية عسكريًا لربط جميع المواقع والصواريخ ومضاد الطائرات بعضها ببعض من خلال المواقع الجبلية الوعرة والكهوف.

والمواقع التي ذكرها هي :

– موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل الوشحة بمحافظة حجة.

– موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مفتاح وجبل مران بمحافظة صعدة، والذي يُعد مركز قيادة وسيطرة.

– موقع اتصالات وغرف التحكم ومولدات كهربائية لغرف العمليات وهوائيات في جبل النوعة بمحافظة صعدة.

– موقع اتصالات ومباني تحكم في رأس الجبل في رازح بصعدة.

– موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مشطب الغربي بصعدة.

– موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مشطب الشرقي بصعدة.