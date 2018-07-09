” تشيرتشيسوف ” يتحول لمشجع بلجيكي بعد خروجه من المونديال

ماجد محمد(صدى):

أعلن ” ستانيسلاف تشيرتشيسوف ” المدير الفني للمنتخب الروسي، اليوم الإثنين، إنه سيدعم المنتخب البلجيكي في بقية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليًا بروسيًا، وذلك لأنه من مشجعي الإسباني ” روبرتو مارتينيز ” المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي، غدًا الثلاثاء على ملعب ” كريستوفسكي ” في سان بطرسبرغ في الدور قبل النهائي، وذلك بعد أن أطاحت بلجيكا بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية.

وقال ” تشيرتشيسوف “، في تصريحات تليفزيونية، إنه إلتقى ” مارتينيز ” خلال فترة الاستعدادات للبطولة، مضيفًا سأشجع المنتخب البلجيكي لأنني أحب مدربه ” روبرت مارتينيز “، جاء ذلك بعد خرج فريقه من منافسات دور الثمانية إثر الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الكرواتي.

وعلى الرغم من التشكيك في قدرات المنتخب الروسي وفرصته في تجاوز الدور الأول، خالف المستضيف كل التوقعات ووصل إلى دور الثمانية بالمونديال، مطيحًا بالمنتخب الإسباني بطل العالم 2010، قبل أن يخرج على يد كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية.