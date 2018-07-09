كرنفال كبير باحتفال افتتاح مهرجان خميس مشيط لعام ١٤٣٩ هـ

محمد بن طحيطح(صدى):

يفتتح سمو امير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال مساء يوم الخميس القادم 28-10-1439هـ حفل افتتاح مهرجان خميس مشيط لعام 1439 هـ.

وسيدشن سموة فعالية الضوء واللون والتي ستكون الاولى من نوعها بالشرق الأوسط .

وفي هذا الشأن صرح سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بأن المحافظة ستحتفل إبتهاجا مساء يوم الخميس القادم بحضور سمو سيدي امير المنطقة وسمو سيدي نائبه في حفل كبير إستثنائي بهيج يحوي العديد من الفقرات ، ومنها عرض فيلم ذاكرة موجان الذي يعيدنا لإصالة وعراقة الماضي ويلقي الضوء على تاريخ مضيء ، يعانق حاضرنا المشرق ومستقبلنا الواعد بإذن الله حيث تقودنا بوصلة الجمال في ذاكرة موجان؛ قصص وروايات تحكى وتروى مسلطا الضوء على شيء من تفاصيل الماضي؛ ويبرز جمال وروعة الحاضر ..

وأضاف المحافظ بإن مهرجان خميس مشيط يعد إسهام نوعي ورافد قوي من روافد السياحية الداخلية ، ودعم للسياحة بمنطقة عسير ، والتي تحظى بكل دعم ورعاية وإهتمام من قبل سيدي سمو امير المنطقة ، وسمو سيدي نائبه ، وأوضح بأن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بتوجيهات وإشراف مباشر من سعادة محافظ خميس مشيط رئيس اللجنة انهت استعداداتها لتدشين اكثر من 25 فعالية تناسب كافه اطياف المجتمع ومنها الفعالية الكبرى بمهرجان الضوء واللون التي يتوقع ان يكون الزوار فيها ما يقارب 8 آلاف زائر باليوم حيث انها الاوله من نوعها بالشرق الأوسط و ذكر انه باذن الله سيحضى جميع زوار وسكان المنطقة بافضل فعاليات سياحية بإذن الله.

كما أوضح الأستاذ خالد بن سعيد بن مريط عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ومخرج الحفل بأن هذه الإحتفاليه غير مسبوقه ليس في المملكة فحسب بل على مستوى الشرق الأوسط ، والتي عمودها الفقري مهرجان الضوء واللون ، والذي نتوقع أن يضفي لمسه إبداعية ويؤسس لنقله نوعيه في تنوع البرامج السياحية ، لذا فإننا على موعد مع حفل إفتتاح إستثنائي وفعاليات إستثنائية نراهن بإذن الله على نجاحها.