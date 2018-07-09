شركة روسية تدخل سوق اللحوم الخليجية من المملكة

وكالات (صدى):

منحت الهيئة العامة للاستثمار، (SAGIA) الرخصة لشركة ” ميروتورغ ” الروسية لفتح مكتب تمثيلي في المملكة.

وتهدف هذه الخطوة من الشركة الرائدة في إنتاج اللحوم بروسيا، إلى الترويج لمنتجاتها في المملكة، وإجراء البحوث، والمشاركة في مختلف المعارض، والتوسع في الأسواق الخليجية.

وكانت الشركة قد حصلت على جميع التصاريح والشهادات اللازمة، بما في ذلك شهادة الحلال، لمزاولة الأعمال التجارية في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها: ” افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها سيسهم في زيادة منتجات الحلال إلى المملكة، كما سيعمل على زيادة التصدير إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي ” .

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية بلغ العام الماضي، قرابة مليار دولار منها 770 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى المملكة، مقابل واردات بقيمة 186 مليون دولار.