بولستار 1 يمكن الحصول عليها في نسخ محدودة عديدة على موقع الشركة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تم الاعلان عن انطلاق configurator لسيارة بولستار 1 على موقع الشركة على الانترنت وهذه السيارة الهايبرد الكوبيه حسب ذلك تظهر بألوان مختلفة عديدة مناسبة ، وهذا النظام لتحديد الاختيارات العديدة ياتي بسيط وتظهر أن الراغبين في شراء السيارة سيكون لديهم الحرية لتحديد الخيارات الفريدة التي يرغبون فيها في السيارة.

ويتوفر للسيارة 6 خيارات لونية مختلفة وخمسة منهم يرتبطون بالألوان البيضاء والسوداء والفضية ومن بين الألوان المتوفرة اللون الميدنايت الذي يمكن أن ياتي داكت أو أزرق أما بالنسبة للعجلات فيوجد لها تصميم واحد باللون الأسود اللامع أو الدياموند كت أو الأسود المطفي.

وفي المقصورة يتوفر خيارين فقط للمقاعد ولكن السيارة غير ذلك لا يتوفر لها مزيد من خيارات التخصيص . وهذا الأمر غريب لأن السيارة في الولايات المتحدة تأتي بسعر أساسي 155 ألف دولار وهو سعر كبير يتوقع منه الكثير من الخيارات. وستحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر يحرك المحور الأمامي ومحركين كهربائيين يرسلان القوة للمحور الخلفي والقوة الاجمالية تبلغ 592 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر.