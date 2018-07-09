مصرع فنانة بعد طعن زوجها لها وتمزيق جسدها بالمقص

أماني الغامدي(صدى):

لقت فنانة سيريلانكية، مصرعها على يد زوجها، الذي انقض عليها بالضرب لمبرح وطعنها ومن ثم مزَّق جسدها بالمقص، قبل أن يتركها غارقة في دمها ويفر هاربًا.

وعثر رجال الشرطة، على الملحنة والمنشدة برياني جاياسينغ، البالغة من العمر 51 عامًا، مساء الأحد، وهي تصارع الموت في منزلها، وتم نقلها إلى مستشفى قريب إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

ووجهت الشرطة، أصابع الاتهام إلى زوجها الذي سمع الجيران خلافه مع زوجته؛ لذلك تركها تنزف وغادر مسرعًا، قبل وصول دورية الشرطة؛ و بدأت في مطاردته لاعتقاله إلا أنه اختفى ولم يتم العثور عليه حتى الآن.