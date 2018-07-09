المالكي: نعمل على تأهيل مطار الحديدة لاستخدامه في الأعمال الإغاثية والإنسانية

سعيد العجل(صدى):

أوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي للتحالف العربي، أنه تم السيطرة من قبل الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف على كافة أجزاء مطار الحديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه في تسهيل الأعمال الإنسانية قريبًا.

وأضاف العقيد المالكي، في تصريح خاص لصحيفة ” صدى ” ، أن مليشيا الحوثي الإيرانية تحاول استخدام المدنيين كدروع بشرية، إلا أن الأولوية القصوى للتحالف والحكومة اليمنية هو تأهيل المطار وإعادة استخدامه للعمل الإنساني، وليس استخدامه كمنطقة هجوم لأن التحالف لا يهاجم بل يقوم بعمليات لتحرير اليمن.

وأشار إلى أن هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المنظمات الأممية والحكومية، بسبب اختراق الحوثيين للقانون الدولي الانساني في إعاقة العمل الانساني في اليمن.

وصرَّح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بأن تم إجراء 42 رحلة إغاثية إلى اليمن، وقرابة 5 ملايين يمني استفادوا من المساعدات، مشيرًا إلى ميليشيا الحوثي تعرقل وصول السفن إلى مينائي الحديدة والصليف.

أضاف ” المالكي ” أنه تم تدمير منظومة اتصالات متطورة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تستخدمها بمساعدة ميليشيات حزب الله، مشيرًا إلى أنه هناك أدلة على وجود خبراء أجانب في أحد الكهوف تدرب عناصر ميليشيا الحوثي، وكذلك على تورط حزب الله اللبناني في تدريب العناصر الحوثية.