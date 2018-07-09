بالفيديو.. نادين الراسي تصرخ بحرقة في حفل زفاف بباريس

أماني الغامدي(صدى):

سافرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للبحث عن ” غسّان ” في حفل زفاف أصدقائها، إلا أنها لم تجده.

ونشرت ” الراسي ” مقطع فيديو عبر موقع ” إنستغرام ” ، تظهر وهي تصرخ بحفل زفاف قائلة ” غسااان ” كالفيديو الشهير الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تبين لاحقاً أن المرأة كانت تنادي زوجها والذي يدعى ” هرتسل ” .

وعلقت النجمة اللبنانية، على المقطع في تدوينة قائلة : ” و بعدنا عم منفتش ع غسان ! مطلوب غسان حيّاً أو ميّتاً قرفنا … لا أثَر لِ ” غسَّان ” في باريس لِمَن يَهِمَّهُ الأمر ” .