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بالفيديو.. نادين الراسي تصرخ بحرقة في حفل زفاف بباريس

بالفيديو.. نادين الراسي تصرخ بحرقة في حفل زفاف بباريس
أماني الغامدي(صدى):

سافرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للبحث عن ” غسّان ” في حفل زفاف أصدقائها، إلا أنها لم تجده.

ونشرت ” الراسي ” مقطع فيديو عبر موقع ” إنستغرام ” ، تظهر وهي تصرخ بحفل زفاف قائلة ” غسااان ” كالفيديو الشهير الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تبين لاحقاً أن المرأة كانت تنادي زوجها والذي يدعى ” هرتسل ” .

وعلقت النجمة اللبنانية، على المقطع في تدوينة قائلة : ” و بعدنا عم منفتش ع غسان ! مطلوب غسان حيّاً أو ميّتاً قرفنا … لا أثَر لِ ” غسَّان ” في باريس لِمَن يَهِمَّهُ الأمر ” .


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