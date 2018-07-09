5 صفات تجذب الرجل إليك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تبدأ العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة بهذه الشرارة الصغيرة التي تجذبهما إلى بعضهما البعض، فعلى الرغم من أن النظر لا يكفي لنجاح العلاقة، إنما يلعب دوراً مهماً على صعيد التقارب بين الطرفين.

وهذه أبرز علامات الجمال عند المرأة التي تلفت الرجل.

ما هي علامات الجمال عند المرأة التي تلفت الرجل؟

– من أولى علامات الجمال التي تلفت إنتباه الرجل إلى المرأة هي الرشاقة واللياقة البدنية. ولا نقصد هنا النحافة الشديدة، إنما التناسق بين أجزاء الجسم المختلفة، خصوصاً إن كانت على شكل الساعة الرملية. فلا يهمّ إن كانت ممتلئة الجسم أم لا، إنما المهم أن يكون جسمها متناسقاً.

– أيضاً من أبرز هذه العلامات هي العيون الملفتة والجذابة، فهي أول ما يجذب انتباه الرجل في وجه المرأة. وتعتبر العيون الكبيرة البارزة ذات اللون اللافت، والمتناسقة مع لون البشرة، من أجمل المعايير التي تأسر قلب الرجل.

– الشفاه الممتلئة هي أيضاً من المعايير الجمالية المهمة التي تلفت إنتباه الرجل، ولكنه لا يحب الشفاه المصطنعة التي خضعت لعلميات التكبير، بل يفضلّها طبيعية أكثر.

– هذا ونشير إلى أن من علامات الجمال عند المرأة التي تلفت الرجل هو الشعر الصحي والطويل الذي يعتبر من أجمل صفاتها الجمالية. فعلى الرغم من أن الرجل غير ضليع بمشاكل الشعر وتفاصيلها، إلا أنه يستطيع التمييز بين الشعر النظيف والصحي واللامع، وبين الشعر التالف وغير الصحي.

– كما أن من أبرز علامات جمال المرأة، هي نعومة البشرة ونضارتها، فالرجل لا يحب المرأة ذات البشرة الباهتة لأن ذلك يدلّ على إهمالها لنفسها، والرجل يحب المرأة التي تعتني بشكلها وأناقتها ولياقتها.