بالصور.. شلل مرورى بأحد شوارع مكة عقب انفجار ماسورة مياه

نايف السالم(صدى):

أصابت حالة من الشلل المروري شوارع حي الشوقية بمكة المكرمة، اليوم الإثنين، بعد أن غطت المياه مساحات شاسعة من الشارع دون أن تتحرك الجهة المختصة لإصلاح التسرب، وجاء ذلك عقب انفجار ماسورة مياه بالحي.

ورصدت عدسة الكاميرا، الشارع وهو مغطى بالمياه، والتي امتدت لمسافات طويلة دون أن تتدخل الجهة المعنية لإصلاح العطل، ما تسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وأوضح عدد من السكان، أن المنطقة تشهد تسربا للمياه بشكل متكرر، وبكميات كبيرة رغم الاتصالات المتكررة بطوارئ مديرية المياه ولكن بدون جدوى.