بالفيديو.. جندي مصاب بانفجار اللغم بالحد الجنوبي يمازح أصدقائه بقدمه المبتورة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام جندي مصاب في انفجار لغم أثناء تأديته واجبه الوطني بالحد الجنوبي، بتقليد مشهدًا طالما قام به على الجبهة، وهو رمي العدو بالسلاح، في موقف طريف، ممازحًا أصدقائه أثناء زيارتهم له في المستشفى.

ويرصد المقطع، الجندي سعد الشرمان، الذي حاز على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجندي وهو يمازح أصدقائه وهو في هذه الحالة، مما يدل على تحلّيه بالصبر وتحمله لآلامه، مبينًا قوته رغم إصابته.

جدير بالذكر، أن الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كتب عدة أبيات مشيدًا ببطولة الجندي، قائلًا:

بقبل الجبهة لْجندي على الجبههْ

السعد في وجهه فخر وذخر هالدار

به يعتلي صيتك ويْلَمّ تشتيتك

وتتطمّن فْبيتِك وهو عند خط النار

يا مجد أحيانا وياحامي حْمانا

ويامرعب أعدانا ياسيفنا البتّار

يادار لِك روحه والدّم ونْضوحَهْ

ما أكرم جْموحَهْ وما أبخل الأشعار!