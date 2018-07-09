فضائل يشعل التنافس بين كبار السن والشباب

نايف السالم(صدى):

منذ انطلاقة برنامج فضائل مطلع العام الماضي وهو يلقى إقبالاً كبيراً وخصوصاً من كبار السن والذي بلغ عددهم 1000 طالب يتوزعون على 60 مسجداً بمحافظة جدة.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن (فضائل) برنامج نوعي انطلق مطلع العام الماضي ويستهدف المصلين في مساجد جدة لتسميع سورة الكهف أو سورة الملك أو كليهما معا، مشيراً إلى أن البرنامج يقام في المساجد التي بها مقارئ قرآنية والتي تبلغ 60 مقرأة.

وأبان حنفي أن برنامج (فضائل) يلقي إقبالاً كبيراً ويصاحبه برنامج تصحيح قراءة سورة الفاتحة للمشاركين؛ لأهمية هذه السورة لكل مسلم و إدراكاً لمكانة سورة الفاتحة في تحقيق صحة الصلاة ، وما يترتب على الإخلال بها من بطلان الصلاة ، أو نقصان أجرها.