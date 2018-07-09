نشوب حريق في مركز صحي بتبوك

محمود البلوي(صدى):

نشب حريق محدود، صباح اليوم الاثنين، في مركز صحي بأحد الأحياء الجنوبية في تبوك؛ بسبب تماس كهربائي في محول الكهرباء الخارجي للمركز.

وتمكن الدفاع المدني بالمنطقة من السيطرة على الحريق بمساعدة فرقة من شركة الكهرباء لعمل اللازم، دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية أو بشرية.

وحولت صحة تبوك المراجعين لمركزين بديلين ” مركز صحي الرويعيات ومركز صحي الخالدية “، لحين استئناف العمل بالمركز المتضرر غدًا الثلاثاء.