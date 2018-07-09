نشوب حريق في مركز صحي بتبوك
نشب حريق محدود، صباح اليوم الاثنين، في مركز صحي بأحد الأحياء الجنوبية في تبوك؛ بسبب تماس كهربائي في محول الكهرباء الخارجي للمركز.
وتمكن الدفاع المدني بالمنطقة من السيطرة على الحريق بمساعدة فرقة من شركة الكهرباء لعمل اللازم، دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية أو بشرية.
وحولت صحة تبوك المراجعين لمركزين بديلين ” مركز صحي الرويعيات ومركز صحي الخالدية “، لحين استئناف العمل بالمركز المتضرر غدًا الثلاثاء.
طلال[ عدد التعليقات: 1792 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
همس[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسترها علينا وعلي الجميع ياااااارب
عمار[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله علي سلامته الجميع الله يحفظنا ويكفينا الشرور ,,
محمد[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم ويجازيهم كل خير الدفاع المدني علي مجهوداتهم معانا