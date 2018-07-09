” كريم ” تطلق خدمة جديدة

دبي(صدى):

تستعد شركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة، إلى إطلاق خدمة جديدة لتوصيل الطعام، والتي قد تبدأ في تنفيذها سبتمبر المقبل.

وتعتزم الشركة، إجراء محادثات لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة توصيل الطعام، حيث أجرت تجارب على خدمات توصيل الطعام بعد أن أعلنت في فبراير استحواذها على موقع ” راوند منيو ” لأدلة المطاعم.

وتسير الشركة ضمن خطة محددة لإطلاق خدمتها الجديدة، حيث سيتم البدء بها في باكستان أولًا سبتمبر المقبل، ثم في المملكة والإمارات ودول خليجية أخرى ومصر.