لضمان سرعة الخدمات الطبية.. نظام اتصالات سريع بين أطباء مستشفى الملك سلمان

محمد السعران(صدى):

عملت مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض على تامين شبكه اتصالات داخليه لرؤساء الاقسام الطبية والاطباء المقيمين و الاخصائيين والاستشاريين المناوبين والاقسام الطبية المساندة والدعم الفني والأقسام التي تهم المريض بالمقام الاول كإدارة تجربة مريض والتنسيق الطبي وعلاج بأجر بالمستشفى، بهدف تحقيق السرعه والجودة لخدمات صحيه متميزه.

حيث وفرت المستشفى عدد 100 جوال لأفراد الكادر الطبي للتواصل السريع فيما بينهم ومع إدارة المستشفى الدكتور عبد الدائم العنزي.

ومن المنتظر أن تمكن هذه الخدمة جميع الاطباء وروساء الاقسام التحدث والتواصل على مدار ٢٤ ساعه في اي حاله مرضيه تسلتزم الاستشاره او الحضور العاجل او التدخل السريع في الحالات العاجلة .