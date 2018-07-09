بعد رفضه ارتباطها بشاب.. طالبة تذبح والدها أثناء نومه

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الفيوم بمصر، صباح اليوم الإثنين، جريمة بشعة، حيث قامت طالبة بقتل والدها ذبحًا بالسكين أثناء نومه، لذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حتى الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

واستغلت الفتاه التي تبلغ من العمر 15 عامًا، نوم والدها ” 50 عامًا ” ، لتحضر سكينًا وتنهال عليه بالطعنات في رقبته، ثم في أنحاء أخرى من جسمه، ليتوفى على الفور، غارقًا في دمائه.

واتضح من خلال التحريات الأولية للجريمة، وسماع أقوال المتهمة، أنها ارتكبت جريمتها بسبب رفض والدها ارتباطها بأحد الشباب ومنعها من التواصل معه، وسوء معاملته لها، مما أدى لدخولها في حالة نفسية سيئة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الأب المنحور.