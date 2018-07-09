الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: الفنون لغة عالمية توثق أجزاء مهمة من تاريخ الوطن

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه الإمارة اليوم, مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة خلف بن حمود القاران يرافقه عدد من الفنانين والفنانات من منسوبي جمعية الثقافة والفنون في المنطقة.

وأكد سموه ان الفنون عموما سواء كانت مسرحية او تصورية. او تشكيلية تعد لغة عالمية ولها دور كبير في ترسيخ قضايا الانتماء للوطن من خلال اسهامات نخبة من الفنانيين والمبدعين بقدراتهم على الإبداع والتصوير التشكيلي و توثيق أجزاء مهمة من تاريخ الوطن في مختلف المجالات الثقافية، والاجتماعية، والفكرية.

وشدّد سموه على أهمية رعاية المبدعين في المنطقة ومحافظاتها وتبني المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة، وأهمية توافق خطط وأفكار وبرامج الجمعية مع رؤية المملكة 2030، التي أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية.

وأعرب رئيس فرع إدارة الجمعية باسم جميع منتسبي الثقافة والفنون في المنطقة، عن عميق شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي يولي الثقافة والفنون بالمنطقة اهتماماً وعنايتة ودعمه ورعايته.

والتقطت الصور التذكارية مع سموه.