وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين، لافته إلى أنها ترغب في شغلها عن طريق المفاضلة.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– باحث مهني في المعايير المحاسبية والمراجعة الدولية والمعايير المهنية الأخرى (عدد 1 – الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس محاسبة وشهادة مهنية دولية وإجادة اللغة الإنجليزية مع 5 سنوات خبرة في نفس المجال.

– أخصائي خدمات إدارية (عدد 2 – الدمام)

المتطلبات: دبلوم في الإدارة وإجادة استخدام برامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– مندوب تحصيل (عدد 1 – الرياض)

المتطلبات: ثانوية عامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التحصيل.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا في موعد أقصاه الخميس الموافق 1439/10/28هـ، على الرابط التالي هنا