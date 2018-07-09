وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين، لافته إلى أنها ترغب في شغلها عن طريق المفاضلة.
وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
– باحث مهني في المعايير المحاسبية والمراجعة الدولية والمعايير المهنية الأخرى (عدد 1 – الرياض)
المتطلبات: بكالوريوس محاسبة وشهادة مهنية دولية وإجادة اللغة الإنجليزية مع 5 سنوات خبرة في نفس المجال.
– أخصائي خدمات إدارية (عدد 2 – الدمام)
المتطلبات: دبلوم في الإدارة وإجادة استخدام برامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– مندوب تحصيل (عدد 1 – الرياض)
المتطلبات: ثانوية عامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التحصيل.
كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا في موعد أقصاه الخميس الموافق 1439/10/28هـ، على الرابط التالي هنا
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