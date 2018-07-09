توجيه بسرعة تفعيل وحدات بحثية مختصة في جامعة الحدود الشمالية 

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق, يرافقه مطر عايد العنزي مؤلف كتاب “الحدود الشمالية أصالة وحضارة” ورئيس الغرفة التجارية بعرعر المهندس منيع الخليوي “الجهة الممولة لطباعة الكتاب”.

وتسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، إهداء نسخة من الكتاب الذي يتحدث عن تاريخ وآثار منطقة الحدود الشمالية عبر العصور حتى العهد السعودي الزاهر، وما شهدته المنطقة من تطورات وأحداث، كما شمل الكتاب جغرافية المنطقة وموقعها الاستراتيجي وأهميتها على خارطة المملكة وشمل تضاريس المنطقة ومناخها وتعداد سكانها.

وحث سموه على ضرورة بلورة استراتيجية وخطة عمل متميزة، تحقق مبدأ الاستدامة في الإبداع في المشهد الثقافي، وتتلاءم مع المحاور الثقافية التي نصت عليها رؤية المملكة 2030 .

وأكد أهمية أن تساير خطط وأنشطة النادي الأدبي وبرامجه ومشاريعه وآلياته التنفيذية حجم الوعي والنمو الفكري والحركة الثقافية الكبيرة التي تشهدها المملكة، المتزامنة مع التغييرات الاجتماعية والثقافية الناشئة عن برنامج التحول والانفتاح الثقافي العالمي.

ووجه الأمير فيصل بن خالد خلال الاستقبال بسرعة تفعيل وحدات بحثية مختصة في جامعة الحدود الشمالية تكون مرجعاً للباحثين تعنى بالمعلومات التاريخية والجغرافية والآثار والنشاط السكاني والاقتصادي والتقني.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات الثقافة في المنطقة وسبل تطويرها وتنميتها.

من جانبه أعرب المطلق باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يحظى به النادي والمنتسبون إليه من رعاية واهتمام .