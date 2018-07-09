اتفاقية بين مجمع الأمل والتنمية الاجتماعية لتمكين الأسر من خدمات الضمان

محمد السعران(صدى):

وقع مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض يوم أمس اتفاقية شراكة مجتمعية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين المرضى المراجعين لمجمع الأمل وأسرهم من الاستفادة من خدمات وبرامج الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض، وكان المدير التنفيذي لمجمع الأمل الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني قد استقبل مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض الأستاذ. صالح محمد الدخيل و عدد من المسئولين في الضمان الاجتماعي وحضر الاجتماع المساعد للخدمات المجتمعية بمجمع الأمل الدكتور عبشان العبشان والمساعد للخدمات الطبية بالمجمع الدكتور فهد المنصور ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية د. محمد الأحمري ومدير خدمات المرضى بالنيابة الأستاذ محمد الغامدي والأخصائي أول اجتماعي الأستاذة وفيه الهايف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من برامج العمل وخاصة إصدار تقارير طبية للمرضى النفسيين للإستفادة من الضمان الإجتماعي وحل المعوقات وإيجاد الحلول لكل مايخص الشراكة والتكامل بين الجهتين.

وأتى هذا اللقاء إنطلاقاً من تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وحرصاً على مشاركة جميع الجهات المعنية برعاية وتأهيل المرضى النفسيين ومرضى الإدمان وتقديم العون لهم ولأسرهم فيما يتصل بخدمات الضمان الاجتماعي وبرامجه الموجههة إلى بعض الفئات التي تحيط بهم ظروف اجتماعية خاصة ومن ضمنهم مرضى الإدمان والمرضى النفسيين وأسرهم بهدف تأمين المعاش الكريم لهم والعناية بهم وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم، ولأهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تبادل الخبرات الفنية المتخصصة.