راغب علامة يكشف حقيقة إساءته للمغربيات

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن صمته وأوضح حقيقة الإشاعة التي طالته بإساءته للمغربيات حيث نسب إليه قوله ، ” المغربيات سهلات ورخيصات ” .

وجاء حديثه هذا على هامش إقامته مؤتمراً صحافياً مؤخراً خلال إحيائه لحفل ضمن مهرجان ” إفران ” الدولي في المغرب، حيث أشار إلى ان هذه الشائعة تعود إلى فترة التسعينات في فورة نجاحه، وأن من أطلقها حينها هو فنان لبناني من دون أن يذكر إسمه.

وأضاف أنه حاول مراراً تكذيب هذه الشائعة ولكن ذلك كان يزيد من قوتها، وتحدى أي شخص يستطيع أن يأتي بدليل على كلامه هذا.

وكان علامة قد غاب عن المغرب لحوالى 18 عاماً بسبب هذه الشائعة، ليعود إليها عام 2011 وأحيا حفل في مدينة مراكش رغم الكثير من الإعتراضات.