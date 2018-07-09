سفير المملكة بإندونيسيا يحذر المواطنين المتواجدين بجزيرة بالي

جاكرتا(صدى):

حذر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا السفير أسامة الشعيبي، المواطنين المتواجدين في جزيرة بالي للسياحة من إغلاق المطار؛ تحسبًا لرماد بركاني ناتج عن نشاط في الجزر المقابلة لجزيرة بالي.

ودعا السفير الشعيبي، السياح السعوديين المتواجدين هناك، إلى التواصل مع قسم السعوديين في حال إغلاق المطار، لافتًا إلى أن الجهات الرسمية الإندونيسية أعلنت عن نشاط بركاني في الجزر المقابلة لجزيرة بالي اليوم الاثنين 9/ 7/ 2018 الساعة 11:20.

وقال السفير ” على إخواني السياح في جزيرة بالي في حال إغلاق المطار تحسباً للرماد البركاني التواصل مع قسم السعوديين لترتيب مغادرة الجزيرة بأمان “.