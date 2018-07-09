” الصحة ” توثق بمقطع فيديو طريقة عمل أول صيدلية ذكية بالمملكة
وثقت وزارة الصحة في مقطع فيديو نشرته عبر قنواتها الرسمية آلية عمل أول صيدلية ذكية بالمملكة، تقوم بتجهيز وصرف الأدوية للمريض خلال وقت قصير.
وشرح أحد العاملين في الصيدلية التابعة لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك طريقة عملها وتنفيذها للأوامر المدخلة، حيث يقوم ” الروبوت ” بجمع الأدوية وتوجيهها عبر سير كهربائي إلى موقع الصيدلي لتسليمها للمريض.
وأكد الصيدلي في المقطع أن الروبوت ينفذ الأوامر الموجهة إليه بسرعة عالية، إذ يستطيع تجهيز نوع واحد من الأدوية في أقل من 20 ثانية، كما يستطيع صرف 1500 وصفة طبية خلال ساعة واحدة.
طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 33 دقيقة
على كذا بتستغنون عن القوى البشرية والكوادر الصحية .. والعطالة بتزيد
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 33 دقيقة
راحو فيها شبابنا هي ناقصه تزيد البطاله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 32 دقيقة
الصيدليات الخاصة كلها اجانب ليه شبابنا ما يشتغلوا فيها
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 32 دقيقة
آلة تجلب لك الدواء فقط؛ لكنها لن تخبرك طريقة استعماله بالتفصيل واعراضه الجانبية ولن تخبرك بتعارضات الدواء مع باقي الادوية ولن تخبرك بتعارضات الدواء مع الطعام ولن تحسب لك جرعة الدواء للأطفال ولن تخبرك بأن الدواء مناسب للحامل؛ ولن تناقشك في حالتك الصحية؛ ولن تُغني عن الصيدلي ابداً
qlq[ عدد التعليقات: 3090 ] نشر منذ 5 دقائق
ضربة تحت الحزام
للصيدلي