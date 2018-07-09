” الصحة ” توثق بمقطع فيديو طريقة عمل أول صيدلية ذكية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

وثقت وزارة الصحة في مقطع فيديو نشرته عبر قنواتها الرسمية آلية عمل أول صيدلية ذكية بالمملكة، تقوم بتجهيز وصرف الأدوية للمريض خلال وقت قصير.

وشرح أحد العاملين في الصيدلية التابعة لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك طريقة عملها وتنفيذها للأوامر المدخلة، حيث يقوم ” الروبوت ” بجمع الأدوية وتوجيهها عبر سير كهربائي إلى موقع الصيدلي لتسليمها للمريض.

وأكد الصيدلي في المقطع أن الروبوت ينفذ الأوامر الموجهة إليه بسرعة عالية، إذ يستطيع تجهيز نوع واحد من الأدوية في أقل من 20 ثانية، كما يستطيع صرف 1500 وصفة طبية خلال ساعة واحدة.