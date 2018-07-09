بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين الفتيات في مهرجان

مليكة فؤاد(صدى):

شهد مهرجان ” تيميتار.. علامات وثقافة ” الذي يحتفي فيه الفنانون الأمازيغ بموسيقى العالم، والذي احتضنته مدينة أكادير المغربية ، مشاجرة عنيفة بين الفتيات وسط الحضور .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الفتيات حيث انهالن على بعضهن بالضرب المبرح وشد الشعر وسط حشد كبير من الجماهير لكن تمكن عدد من الأشخاص التدخل وفض العراك بينهن.