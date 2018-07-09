بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين الفتيات في مهرجان
شهد مهرجان ” تيميتار.. علامات وثقافة ” الذي يحتفي فيه الفنانون الأمازيغ بموسيقى العالم، والذي احتضنته مدينة أكادير المغربية ، مشاجرة عنيفة بين الفتيات وسط الحضور .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الفتيات حيث انهالن على بعضهن بالضرب المبرح وشد الشعر وسط حشد كبير من الجماهير لكن تمكن عدد من الأشخاص التدخل وفض العراك بينهن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 45 دقيقة
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