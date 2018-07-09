كلية التقنية بالعارضة تفتح باب القبول والتسجيل

العارضة(صدى):

بدأت الكلية التقنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان أمس، استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ لمرحلة الدبلوم, وذلك عن طريق بوابة القبول الموحد التدريب التقني عبر الرابط: هنا.

وأوضح عميد فرع الكلية التقنية بالعارضة المهندس علي بن فلقي جريبي أن التقديم متاح حتى السادس من ذو القعدة في التخصصات المتاحة بالكلية, مفيداً أن الكلية بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة تقدم المساعدة للمتقدمين من خلال تخصيص مقر بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة للتسجيل من خلال مبادرة “سجلني” للتسجيل بمختلف الكليات والجامعات.