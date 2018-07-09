بالفيديو.. ” شيول ” مخالف يحمل قطعة حديدية ضخمة على طريق ” الليث – غميقة “
أظهر مقطع فيديو، صوّره أحد المواطنين بمحافظة الليث، بالكاميرا الخاصة بجواله، ” شيول ” يحمل قطعة حديدية ضخمة، تُستخدم في أعمال الكسّارات وتصفية الأتربة، ويسير بها على طريق ” الليث – غميقة ” .
ويعد ذلك مخالفة واضحة لقواعد السلامة المرورية، حيث تمنع مثل تلك التجاوزات التي من شأنها أن تعرض المواطنين للضرر، وذلك حفاظًا على الأرواح.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 60 دقيقة
نكلوا به ,, ادبوه ,,
qlq[ عدد التعليقات: 3090 ] نشر منذ 3 دقائق
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