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بالفيديو.. ” شيول ” مخالف يحمل قطعة حديدية ضخمة على طريق ” الليث – غميقة “

بالفيديو.. ” شيول ” مخالف يحمل قطعة حديدية ضخمة على طريق ” الليث – غميقة “
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صوّره أحد المواطنين بمحافظة الليث، بالكاميرا الخاصة بجواله، ” شيول ” يحمل قطعة حديدية ضخمة، تُستخدم في أعمال الكسّارات وتصفية الأتربة، ويسير بها على طريق ” الليث – غميقة ” .

ويعد ذلك مخالفة واضحة لقواعد السلامة المرورية، حيث تمنع مثل تلك التجاوزات التي من شأنها أن تعرض المواطنين للضرر، وذلك حفاظًا على الأرواح.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 60 دقيقة

نكلوا به ,, ادبوه ,,

[ عدد التعليقات: 3090 ] نشر منذ 3 دقائق

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