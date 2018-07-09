بالفيديو.. ” شيول ” مخالف يحمل قطعة حديدية ضخمة على طريق ” الليث – غميقة “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صوّره أحد المواطنين بمحافظة الليث، بالكاميرا الخاصة بجواله، ” شيول ” يحمل قطعة حديدية ضخمة، تُستخدم في أعمال الكسّارات وتصفية الأتربة، ويسير بها على طريق ” الليث – غميقة ” .

ويعد ذلك مخالفة واضحة لقواعد السلامة المرورية، حيث تمنع مثل تلك التجاوزات التي من شأنها أن تعرض المواطنين للضرر، وذلك حفاظًا على الأرواح.