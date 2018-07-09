الجموع تشيع جثمان شهيد بريدة

سالم المطيري(صدى):

تشيع جموع المصلين في بريدة جثمان شهيد الواجب الرقيب أول سليمان العبداللطيف، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.

وكان وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن تعرض نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون

سيارة من نوع ” هونداي النترا ” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.

وأضافت في بيانها أن الحادثة نتج عنها استشهاد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.