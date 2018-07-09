الجموع تشيع جثمان شهيد بريدة
تشيع جموع المصلين في بريدة جثمان شهيد الواجب الرقيب أول سليمان العبداللطيف، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.
وكان وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن تعرض نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون
سيارة من نوع ” هونداي النترا ” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.
وأضافت في بيانها أن الحادثة نتج عنها استشهاد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 56 دقيقة
رحمه الله رحمة واسعه واحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه
طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 6 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل ف كل قاتل ارهابي
الله يرحمه يااارب
qlq[ عدد التعليقات: 3090 ] نشر منذ 4 دقائق
رحمك الله ياشهيد الوطن