وزير الحرس الوطني يزور مصابي الحد الجنوبي

الرياض(صدى):

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني اليوم, بزيارة لمصابي قوات الحرس الوطني الذين يتلقون العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، إثر إصابتهم أثناء مشاركتهم مع قوات الحرس الوطني في مهمته بالحد الجنوبي وهم المقدم ركن سعد بن مقحم القحطاني, والمقدم الركن خالد بن مانع المانع, والملازم أول ممدوح بن سالم الشمري, والوكيل رقيب نايف بن شرعان العنزي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج.

ونقل سمو وزير الحرس الوطني للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل.

واطمأن سموه على صحة المصابين والرعاية الطبية التي يتلقونها, متمنياً لهم الشفاء العاجل, مشيدا بالعمل الذي يقوم به جنودنا البواسل من القطاعات العسكرية كافة، في ميادين الشرف والعز والبطولة للذود عن حياض هذا الوطن الغالي والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته, مثمناً مواقفهم الشجاعة في سبيل حماية الوطن.

فيما عبر المصابون وذووهم عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة – أيدها الله – ولسمو وزير الحرس الوطني على زيارته لهم ومشاعره الطيبة التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم ، مؤكدين أنهم نذروا أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن ، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.