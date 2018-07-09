موستانج Bullitt الجديدة تستعد للانطلاق في مهرجان جودوود بجانب النسخة الأصلية

واشنطن(صدى):

سيظهر في مهرجان جودوود للسرعة موديلات فورد موستانج Bullitt الجديدة بجانب النسخة الأصلية من السيارة التي تعود لستيف مكوين موديل 1968 والمتمثلة في نسخة موستانج GT فاستباك وكلاهما سيصارعان تلال جودوود ، وبالنسبة للسيارة الجديدة فهي تحي ذكرى الموديل الأساسي الذي ظهر في الستينيات ولكنها تأتي بمزيد من القوة .

وبجانب اللون الأخضر الداكن هايلاند الخارجي فالسيارة تأتي بعجلات ألومنيوم 19 بوصة وشعارات معدلة ومكابح بريمبو حمراء . وتأتي السيارة بمحرك V8 سعة 5 لتر بقوة 453 حصان وعزم دوران 529 نيوتن متر وترسل القوة للعجلات الخلفية للسيارة عبر ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وسرعتها القصوى تبلغ 262 كم في الساعة.

أما النسخة الأصلية من السيارة في المهرجان فسيكون هذا أول ظهور أوروبي لها وسيصحبها مالكها الاصلي سين كرينان وسيقودها في التلال الانجليزية مع الموديل الجديد في المهرجان في الفترة من 12 الي 15 يوليو.