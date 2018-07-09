كأس العالم 2018 : منتخبا فرنسا وبلجيكا في نصف النهائي غدا

نواف السالم(صدى):

يلتقي منتخب فرنسا نظيره البلجيكي غدًا على ملعب ” سانت بطرسبرج ” بمدينة سانت بطرسبرج شمال روسيا في افتتاح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا .

وبعد 12 عاماً من الغياب، عاد المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم ، بعدما فاز على الأوروغواي بهدفين دون رد ، في المقابل تمكّنت بلجيكا من التأهل بعد التغلب على البرازيل بهدفين مقابل هدف .

ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” فقد التقت فرنسا مع بلجيكا 73 مرة ، فازت بلجيكا في 30 مباراة مقابل 25 لفرنسا ، وتعادلا 19 مرة ، وسجل خلال الـ 73 مباراة 287 هدفاً .